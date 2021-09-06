Париж, 6 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. На 74-м году жизни скончался французский футболист Жан-Пьер Адамс, который в течение 39 лет находился в коме. Об этом 6 сентября сообщили во французском Национальном союзе футболистов-профессионалов (UNFP).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Адамс впал в кому в марте 1982 года из-за ошибки анестезиолога во время операции на колене в больнице Лиона.

Отмечается, что в день операции Адамса во Франции была забастовка врачей, многие из них не вышли на работу. Анестезиолог, работавший в тот день в больнице, одновременно вёл восемь операций и перепутал дозу.

При этом за Адамсом следил стажёр, который не смог исправить ошибку и не распознал ухудшение состояния пациента. Ожидалось, что он очнётся через несколько часов.

Адамс выступал за французские команды «Ним», «Ницца» и ПСЖ. Он дважды становился серебряным призёром чемпионата Франции. В составе сборной Франции он сыграл 22 матча в период с 1972 по 1976 год.