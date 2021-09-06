Чебоксары, 6 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В интерне появилось обращение в адрес патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и церковного руководства с призывом обнародовать свои доходы и имущество, а также покаяться. Автор обращения представился как «священник Роман Степанов» из Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cheb-eparhia.ru Богослужение в храме в честь блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске

Видеообращение опубликовано на YouTub, набрав в настоящее время более 1,4 тыс. просмотров. Автор записи представился как священник Роман Степанов, «настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской, город Новочебоксарск».

«Когда люди приходили ко мне и жаловались на то, что тот или иной священник живёт роскошно, ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту и дорогие часы, и я всячески подбирал слова и забалтывал эту ситуацию. Я не могу себе позволить впредь это делать, потому что я взял себе добродетель искренности», — сказал автор обращения.

По его мнению, «тот упрёк, который есть в сторону священников, вполне справедлив»:

«Исходя из этого, пользуясь опытом и практикой, который есть в нашем государстве, когда чиновники и госслужащие пишут декларации о своих доходах, я предлагаю и призываю священноначалие в лице патриарха Кирилла — ваше Святейшество, пожалуйста, отнеситесь к этому с вниманием — митрополитов, архиепископов, архиепископов и епископов, всех священников и руководителей патриархальных и епархиальных отделов, приближённых, иподьяконов и близких родственников священнослужителей написать декларации о своих доходах и о своём имуществе».

Автор обращения выразил мнение, что это позволит РПЦ «выйти на уровень диалога с обществом», предложив «всем нам покаяться» и заверив, что «ни в коем случае не против патриарха», напротив, «очень люблю и вырос на передачах «Слово пастыря».

Отметим, на сайте Чувашской митрополии иерей Роман Степанов указан как клирик храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2003 году в Чувашии был лишён священного сана за нарушение церковных канонов иерей Андрей Берман.

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