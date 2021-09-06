Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Ровно 30 лет назад, 6 сентября 1991 года, президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о возвращении городу Ленинграду его исторического названия — Санкт-Петербург. В 1992 году это было закреплено в конституционном порядке, при определении статуса городов федерального значения.

Дарья Драй ИА REGNUM Колесница на арке Главного Штаба

Решение 30-летней давности было принято с учетом мнения горожан, высказанного во время опроса, организованного на избирательных участках одновременно с выборами президента РСФСР и мэра Ленинграда, 12 июня 1991 года. Тогда более 54% проголосовавших высказались за название «Санкт-Петербург» (против были 42% участников опроса).

Как напомнил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена Роман Соколов, тогда обсуждались и другие названия города, многие предлагали назвать его кратко «Петербург», именно такая краткая форма чаще всего употреблялась в XIX веке. Однако, это было бы не возвращением прежнего имени, а присвоением нового, поскольку с момента основания в 1703 году официальное название города звучало именно как «Санкт-Петербург».

"И оно оставалось таковым до 1914 года. Другое дело, что в обиходе, естественно, в том числе и в деловой документации, использовалось укороченное название. Это вполне нормальная практика», — пояснил петербургский историк.

Отметим, что и сегодня чаще всего горожане говорят «Петербург», а полное наименование города используется, прежде всего, в официальном порядке.

Историк полагает, что по прошествии 30 лет большинство нынешних горожан согласны с решением 1991 года. «Это ни в коем случае не умоляет свершений, которые были в ленинградский период. Но это не отменяет, что историческое название города — Санкт-Петербург», — сказал Роман Соколов.

Он также не видит ничего предосудительного в том, что в разговорной неофициальной речи часто используется слово «Питер». Оно тоже появилось еще в XVIII веке, и даже сам Петр I использовал его в переписке.