Воронеж, 6 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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Авария произошла около 12:20 на 25 километре автодороги «Воронеж — Нововоронеж» в Новоусманском районе. Столкнулись автомобили Great Wall и Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадали семь человек — оба водителя, трое пассажиров Great Wall, в том числе дети пяти лет и одного года, двое пассажиров Hyundai. Все пострадавшие жители Воронежской области. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 сентября в Воронеже столкнулись маршрутное такси и шесть легковых автомобилей. Пострадали две пассажирки маршрутного такси.