Москва, , 14:18 — REGNUM Правительство России продолжает выполнение инициатив «Единой России» — в регионы уже поступило более 2 тыс. школьных автобусов и 900 автомобилей скорой помощи. Об этом 6 сентября сообщается на сайте партии.

Школьные автобусы Altai-republic.ru

«До 15 декабря регионы получат в общей сложности более 1600 автомобилей скорой медицинской помощи и свыше 4000 школьных автобусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующие четыре года регионы будут получать новые автомобили регулярно. Так, ежегодно на закупку школьных автобусов правительство будет выделять по 10 млрд рублей, на автомобили скорой помощи — по 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента РФ Владимира Путина по предложению депутатов «Единой России».

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие три года власти дополнительно направят еще пять тысяч новых машин в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов.