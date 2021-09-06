Оренбург, 6 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 340 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 6 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Интенсивный показатель заболеваемости составил 17,35 на 100 тыс. населения, темп прироста заболеваемости за сутки — 0,49%, а коэффициент распространения инфекции — 1%.

Число зарегистрированных носителей коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 69 181. На 100 тыс. населения приходится 3529,79 факта заболевания.

От COVID-19 оправились 57 417 оренбуржцев. Жертвами болезни стали 1624 человека. За последние сутки зафиксировано 12 смертей.