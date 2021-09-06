Саратов, 6 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Саратовской области устанавливают причины смерти 58-летней женщины и 51-летнего мужчины, тела которых без признаков жизни были найдены в легковом автомобиле. Организована доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

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По данным ведомства, утром 6 сентября на открытом участке местности рядом с садовым некоммерческим товариществом «Южный» Саратовского района был обнаружен легковой автомобиль, в салоне которого находились тела мужчины и женщины. При их внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. Предварительно, погибшие могли отравиться угарным газом. Точную причину смерти мужчины и женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

ИА REGNUM напоминает, в селе Приволжское Марксовского района 3 апреля семье из пяти человек, проживающей в частном доме, потребовалась помощь врачей. Около 18:00 (местное время) три девочки в возрасте двух, шести и 11 лет пожаловались матери на ухудшение самочувствия.

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