Стокгольм, 6 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В настоящее время Агентство общественного здравоохранения Швеции не рекомендует вакцинировать лиц в возрасте 12—15 лет от COVID-19. Однако в Ассоциации педиатров Швеции считают, что ведомство должно изменить своё решение и начать иммунизацию подростков. Об этом 6 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) whitesession Вакцина

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«Я полагаю, что Агентство общественного здравоохранения в итоге примет разумное решение», — заявила в интервью телеканалу SVT председатель Ассоциации педиатров Швеции Лотта Нурденхелл.

Напомним, что в таки соседних со Швеции странах, как Финляндии, Дании и Норвегии, вакцинация от COVID-19 уже идёт, однако в Швеции полагают, что риски при введения препарата детям перевешивают пользу от иммунизации.

«В общем мы считаем, что теперь польза от вакцинации перевешивает риски», — отметила Нурденхелл.