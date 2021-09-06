Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Россия запросила у Европейского союза разъяснения по поводу принципов формирования «климатических» таможенных пошлин на импорт на территорию ЕС отдельных категорий товаров. Об этом 6 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в пансионе воспитанниц российского Министерства обороны в Санкт-Петербурге.

«Мы поставили перед ЕС этот вопрос, попросили их объясниться. Вот, ждем реакции», — приводит его слова ТАСС.

Также Лавров подчеркнул, что «углеродный налог» является прямо противоречащим нормам ВТО.

Отметим, ранее Еврокомиссия выступила с обширным планом действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, для чего потребуется полная перестройки экономика ЕС. В числе таковых — предложение о введении «климатических» таможенных пошлин на импорт в страны сообщества железа и стали (включая трубы и рельсы), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.