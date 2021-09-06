Москва, 6 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. По итогам 2019 года объем рынка телекоммуникаций в России составил приблизительно 2 трлн руб. с тенденцией к росту. Сегодня на 147 млн жителей страны приходится примерно 300 млн сим-карт и их количество продолжает увеличиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

m-louis Павильон телекоммуникаций

«При этом трафик в сотовых сетях, вырос в полтора раза, достигнув 5 млрд гигабайт. В 2020 году развитие башенной инфраструктуры подстегнула пандемия коронавируса и рост работы клиентов в онлайн режиме, что потребовало улучшения покрытия вышками сотовой связи и роста емкости телекоммуникационного оборудования.

По итогам 2020 года число антенно-мачтовых сооружений приблизилось к 85 тыс. штук, при этом ежегодно их количество увеличивается на 7%. Выручка от предоставления мест на башнях составила 6 млрд рублей. Показатель TR (среднее количество арендаторов на объект) составлял 1,5.

Учитывая денежную стоимость подобных активов их размещение в бухгалтерской и финансовой отчетности компании трудоемко и требует оптимизации. Например, передать эти структурированные активы (сотовые вышки, мачты и столбы) специально созданным компаниям, тем самым оптимизировав входящие финансовые потоки и затраты на их содержание.

Создание подобной консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) позволит оптимизировать процесс формирования прибыли и снизить размеры уплачиваемых налогов, в частности, налога на прибыль, с учетом совокупного финансового результата их хозяйственной деятельности

Кроме того, у вновь созданных компаний как самостоятельных юридических лиц появляется возможность активизировать продажу мест на вышках сотовой связи другим операторам, выбора привлекательных мест для строительства вышек с последующей их сдачей в аренду.

У таких компаний, в случае необходимости, можно легко сметить собственника путем их продажи, что немаловажно для материнской компании с точки зрения оптимизации бизнеса. Что и наблюдается в настоящее время на примере анонсированной сделки по продаже вышек «Билайн», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Сервис-Телеком» покупает у холдинга Veon (владеет «Вымпелком», работающим в РФ под маркой «Билайн») российские вышки мобильной связи за 70,7 млрд руб. ($970 млн).

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