Уфа, 6 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Около пяти процентов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту» в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщила министр культуры республики Амина Шафикова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

«Мы рады, что они смогут не заботиться о стоимости билетов, посещая театры и филармонии. Пушкинскую карту получили около 15 тысяч человек в Башкирии», — отметила она, подчеркнув, что для учреждений культуры это является еще одним стимулом для усиления работы с молодежью.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов подключиться к развитию данного культурного проекта.

«Отличный проект, чтобы формировать культурный код нашей молодежи. Прошу глав подключиться к нему. Очень нужно популяризировать», — обратился к главам муниципалитетов Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в России 1 сентября.