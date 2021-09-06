Варшава, 6 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Польшу, вероятно, ждет повышение процентных ставок. Об этом, как передает Polskie Radio, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Он сообщил, что возможность повышения процентных ставок рассматривает национальный банк Польши, однако окончательное решение по этому вопросу должен принять независимый Совет по денежно-кредитной политике.

«Венгрия, Чехия, другие европейские страны и наши соседи прибегают к таким шагам, поэтому лица, принимающие решения в национальном банке, рассматривают такой сценарий и для Польши», — сообщил политик.

Моравецкий добавил, что «правительство принимает меры, направленные на снижение инфляции». Он обратил внимание на то, что рост инфляции является мировым трендом, связанным, в частности, с повышением цен на сырье.

Премьер-министр страны добавил, что, «несмотря на более высокие темпы роста цен в Польше, зарплаты растут примерно с такой же скоростью».