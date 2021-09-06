Сеул, 6 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Восемь из десяти женщин в Южной Кореи живут в постоянном страхе за свою жизнь. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на данные министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

Иван Шилов ИА REGNUM Насилие

Согласно отчёту, опубликованному 5 сентября, более 70% опрошенных в 2020 году женщин в возрасте старше 13 лет боятся стать объектом преступления. Лишь 27,6% женщин чувствуют себя в безопасности.

Отмечается, что страх женщин обусловлен ростом числа преступлений сексуального характера. В 2010 году в стране было совершено порядка 20 тыс. преступлений сексуального характера, однако к 2019 году их число увеличилось 32 тыс. Кроме того, в 2011 году в стране было заведено 6800 дел о домашнем насилии, то к 2019 году их число увеличилось до 50 тыс.