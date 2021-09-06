Канберра, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн, выступая 6 сентября на пресс-конференции, заявил, что его правительство не будет рассматривать возможность снятия антикоронавирусных ограничений до тех пор, пока 90% жителей штата не будут считаться полностью привитыми от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что Макгоуэн пошел еще дальше и заявил, что пройдут месяцы прежде, чем Западная Австралия откроет свои границы для жителей других штатов.

«Я ожидаю, что это случится в следующем году», — заявил премьер-министр в ходе программы Today.

Напомним, что, согласно общенациональному плану, представленному федеральным правительством Австралии под руководством премьер-министра страны Скотта Моррисона, снятие антикоронавирусных ограничений, в том числе открытие границ, должно произойти при 70−80% вакцинированного населения.

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