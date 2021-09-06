Прага, 6 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Компания Skoda представила фотографии нового электрического купе-кроссовера Enyaq Coupe iV. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Skoda Skoda Enyaq Coupe iV

Enyaq Coupe iV будет представлена в трех комплектациях. Причем топовая версия будет оснащаться 265-сильным электромотором с запасом хода до 500 км.

Модель имеет кузов лифтбэк. По сравнению со стандартным Enyaq iV новый кроссовер выше на миллиметр (1617 мм) и на 14 мм длиннее (4564 мм). А вот ширина и размер колесной базы остались прежними — 1879 и 2765 мм соответственно.

Начальная версия Enyaq Coupe iV оснащается электродвигателем мощностью 179 л. с., который питает аккумулятор емкостью 62 кВт*ч. Средняя комплектация получила более производительный 204-сильный агрегат и аккумулятор на 82 кВт*ч.

Ранее стало известно, что базовая версия Active обновленного Skoda Kodiaq, который будет представлен на авторынке России осенью 2021 года, получит 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 125 л. с.

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