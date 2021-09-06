Рязань, 6 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Рязанской области 6 сентября подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано девять летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,27%. Всего в Рязанской области выявлено 39 565 носителей COVID-19. Справились с болезнью 35 939 человек, в том числе 89 — выписаны за минувшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 612 пациентов с коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при COVID-19 в регионе скончались 982 человека.