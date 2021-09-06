Бишкек, , 14:00 — REGNUM Депутат Сайдулла Нышанов на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам публично заявил о том, сколько негласно платят кандидаты в депутаты за то, чтобы оказаться в начале списка претендентов на место в парламенте Киргизии, передают местные СМИ.

Киргизия

По его словам, сумма колеблется от $100 тысяч до $1 млн (от 7,3 млн до 73 млн рублей).

При этом Нышанов отметил, что потом такие люди, фактически заплатившие за депутатский мандат, игнорируют свои рабочие обязанности и даже не посещают на заседания парламента.

«По этой причине народ недоволен», — констатировал киргизский парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. В ЦИК подали заявления об участии в них 75 из 290 официально зарегистрированных политических партий.

Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание республики будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутатов-одномандатников.