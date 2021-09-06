Пермь, 6 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Перми произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Видео со столкновением машины медиков и легкового автомобиля появилось в соцсети.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Аварийная ситуация возникла утром 6 сентября в Индустриальном районе на перекрёстке шоссе Космонавтов и ул. Милиционера Власова. Спецмашина выехала на полосу встречного движения и протаранила легковую машину. Судя по кадрам, транспортное средство двигалось на большой скорости. Для вызволения травмированного водителя легковушки пришлось вызывать группу спасателей. Они произвели деблокировку.

Информресурсы, ссылаясь на минздрав региона, сообщают, что водитель легковой машины в тяжёлом состоянии госпитализирован. Водитель машины скорой помощи не пострадал.

Из-за ДТП в центре города возникла большая пробка. Пользователи соцсетей, обсуждая аварию, склоняются к тому, что виноват водитель автомобиля скорой помощи.

«Когда уже в светофоры Датчики встраивать начнут для блокировки движения транспорта при приближении машин спец служб, как в цивилизованных странах? А то русская рулетка каждый раз!», — отметил один из комментаторов.

«Водитель легковой из-за двух полос и автобуса не увидел машины с маячками. Иногда слышишь, что где-то сигнал идёт, но откуда и куда едут не понятно. Тут, возможно, водитель даже и не слышал или плохо слышно было, а вот увидеть было невозможно», — отметил другой подписчик паблика chp_dtp_perm на площадке Instagram