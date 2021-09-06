Владимир, 6 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области 6 сентября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 50 тыс. 238 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 915 пациентов, в том числе 155 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1746 человек. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.