Тюмень, 6 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 232 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 сентября коронавирусом заразились 56 324 человека, выздоровели 49 463 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 6 сентября в регионе скончались 1557 пациентов с COVID-19 (на 24 человека больше, чем днём ранее).