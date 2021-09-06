Кабул, 6 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Пакистан предложил Афганистану помощь в налаживании работы международного аэропорта в Кабуле, заявил представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«Пакистанская делегация предложила поддержку в налаживании работы аэропорта», — говорится в Twitter-аккаунте местного телеканала 1TV.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане боевики радиального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершили все необходимые процедуры для объявления о новом составе правительства. На мероприятие по этому случаю помимо Китая радикальные исламисты направили приглашение Турции, России, Ирану, Пакистану и Катару.