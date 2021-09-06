Варшава, 6 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Польская сборная завершила свое выступление на Параолимпиаде в Токио. Большинство спортсменов этой команды уже вернулись на Родину. Об этом сообщает Polskie Radio.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В общей сложности польскую команду на Параолимпиаде представляли 90 спортсменов. Они завоевали 25 медалей, из которых 7 — золотые, 6 — серебряные и 12 — бронзовые. В итоговой таблице Польша заняла 17-е место.

Бронзовый медалист Параолимпиады в прыжках в высоту Мацей Лепьято сообщил журналистам, что спортсмены в целом удовлетворены полученными результатами.

«Никто из нас не рассчитывал, что по прибытии в Польшу нас придет встречать столько людей: болельщиков, членов семей. Это большая неожиданность. Сегодня параолимпийский спорт такой же профессиональный, как олимпийский спорт», — отметил он.