Москва, 6 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прекратил работу с командой. Об этом 6 сентября сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

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«31 августа закончился контракт Алексея Алексеева. Мы уведомили его, что он не будет продолжать работу со сборной», — цитирует Шишкарёва «Чемпионат».

Он добавил, что в команде произойдёт серьёзное обновление, и в ФГР хотят найти более молодого тренера.

По его словам, сейчас есть несколько претендентов. ФГР планирует определиться с выбором тренера к 29 сентября.

Напомним, Алексеев в декабре 2020 года стал главным тренером женской сборной России по гандболу. На Олимпийских играх в Токио команда под его руководством завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Франции.