Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Вашингтон даже после встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве по-прежнему считает, что может навязывать России внутреннюю повестку дня. Об этом 6 сентября, отвечая на вопросы воспитанниц пансионата Министерства обороны РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что саммит в Женеве не принёс никаких радикальных перемен в отношения России и США.

«Соединённые Штаты по-прежнему считают себя вправе нам навязывать нашу внутреннюю повестку дня, голословно обвиняют нас в том, что мы в их внутренние дела вмешиваемся, не предъявив никаких конкретных фактов», — подчеркнул Лавров.

При этом глава МИД РФ уверен, что «всегда встречаться и разговаривать лучше, чем не делать этого».

«И в этом смысле, конечно, саммит в Женеве был, я считаю, позитивным», — сказал российский министр.

Лавров также добавил, что Вашингтон начинает осознавать необходимость системных механизмов обсуждения с Москвой взаимных озабоченностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация Соединённых Штатов продолжает следовать курсом на «подрыв» отношений с Россией, игнорируя договорённости президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена на июньском саммите в Женеве. По его словам, вместо того, чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, в Вашингтоне занимаются нравоучениями, прикрывая их своим псевдолидерством в вопросах демократии и международного права.