Красноярск, 6 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Первые случаи заражения коронавирусом среди школьников регистрируются в этом учебном году в Красноярском крае. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. При этом он подчеркнул, что «это единичные случаи».

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Горяев напомнил, что порядок действий при выявлении в школе заболевшего не изменился с прошлого года. Класс, в котором выявлен носитель коронавируса, уходит на двухнедельный карантин. Уроки проводятся дистанционно.

«Отмечу, что оперативные действия со стороны руководства образовательных организаций позволили провести предыдущий учебный год в нашем крае без сбоев», — подытожил Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае выявлено 106 311 носителей коронавируса, выздоровели 93 989 человек, скончались 5299 ковид-пациентов.