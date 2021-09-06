Ярославль, 6 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Заволжский районный суд Ярославля 3 сентября отказал в удовлетворении иска к депутату муниципалитета Алексею Таганову и комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

История с получением земли в престижном месте в аренду без торгов получила большой резонанс в городе. Депутату выделили участок как многодетному отцу, при этом другие многодетные семьи получали отказы в похожих случаях. Кроме того, как выяснилось, эту землю считала своей пожилая жительница города, у которой когда-то здесь стоял дом, впоследствии расселённый.

Именно её сын и обратился в суд, причём это была уже вторая серия судебных тяжб. Сын пытался доказать свои права на земельный участок и незаконность его выделения народному избраннику. Но сделать этого не удалось. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, после скандала с получением земли депутата сняли с поста председателя постоянной комиссии по социальной политике.