Москва, 6 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. России следовало бы активно прирастать экономической и демографической мощью Сибири в течение всей истории развития страны. Конечно, во многом реализации амбициозных задач мешали шоковые мировые события: войны, революции и смены политических форматов жизни страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Mil.ru Шойгу

«За прошедшие 20 лет Россия накопила колоссальные финансовые резервы, чтобы вернуться к разработке и реализации крупных инфраструктурных проектов на востоке страны.

Вполне очевидно, что география их охвата могла бы включить все регионы от Красноярского края до побережья Тихого океана. Стране нужна современная сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, крупные производственные кластеры, логистические центры и научно-исследовательские кластеры.

Сегодня реализации программы мешают умеренная депопуляция населения страны и отсутствие политической воли вкладывать колоссальные инвестиции в ее будущее.

По моим оценкам, для базового сценария реализации программы понадобится около 500 млрд долларов в рублевом эквиваленте, такие средства в запасниках родины есть, более того, в формате партнерства государства можно привлечь не меньшую сумму.

Сегодня мы наблюдаем излишнюю уплотненность населения близ Москвы, население Московской области за 20 лет увеличилось более чем на 1 млн человек. Население в стране может и должно расти пропорционально во всех ее регионах. Настала пора делегировать реализацию крупных строительных и транспортных проектов на Дальний Восток.

Сергей Шойгу фундаментально прав: без военной силы воли дело с места сдвинется не так быстро. Стоит также обратить внимание, что строительство городов-спутников не является панацеей.

Важно вдохнуть второе дыхание небольшим городам Сибири, привлечь в них инвестиции, провести реконструкцию и повысить в них качество жизни. В целом, у нефтехимии, металлургии, транспорта и логистики, машиностроения, лесной промышленности, девелопмента откроются блестящие перспективы.

У России очень многообещающее экономическое будущее. Когда-то в царской России запуск железнодорожного сообщения привел к резкому росту экономической мощи страны. Сегодня у современной России есть все шансы, чтобы повторить этот успех, «— считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые города на территории Сибири могут быть возведены между Братском и Красноярском, и, кроме того, в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Читайте также: Шойгу рассказал, где в Сибири могут быть созданы новые города