Москва, 6 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Ситуация с природными пожарами на территории России продолжает стабилизироваться, и на сегодняшний день в стране действует чуть больше 120 подобных очагов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Ситуация с природными пожарами продолжает стабилизироваться. На сегодняшний день в 17 регионах действует более 120 очагов природных пожаров», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на территории Якутии площадь лесных пожаров сократилась более чем в полтора раза: «Организован поэтапный вывод группировки с ликвидации пожара в Мордовском заповеднике».