Москва, 6 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Визит главы МИД Гвинеи Ибрахима Халила Кабы в Россию, который должен был состояться на нынешней неделе, отменен из-за военного переворота в африканской стране. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

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«Ранее анонсированный визит министра иностранных дел и гвинейской диаспоры Гвинейской Республики Ибраимы Калила Кабы в России не состоится», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что МИД РФ с глубокой озабоченностью следит за развитием ситуации в Гвинее, где ранее произошел военный переворот.

Кроме того, уточняется, что Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти и добавляется, что российская сторона требует от мятежников освобождения президента Гвинеи Альфы Конде и обеспечения его неприкосновенности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая выступают против военных переворотов и требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде.