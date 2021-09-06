Липецк, 6 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Липецкой области 6 сентября подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 48 тыс. 64 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 41 тыс. 305 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 25 — за последние сутки.

За весь период скончались 1460 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.