Красногорск, 6 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 6 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 101. Следом за Одинцово идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено 69 фактов заражения новой инфекцией. На третьем месте расположилось Домодедово, где COVID-19 диагностировали у 43 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 891 новый случай COVID-19. Отметим, что по состоянию на 6 сентября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.