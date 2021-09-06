Москва, 6 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Эксперты агентства недвижимости «Метриум» составили рейтинг наиболее перспективных для строительства жилья районов. В него вошли 6 московских локаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проект жилого комплекса Москвы

Первую строчку топ-6 занял Левобережный район столицы. Отсутствие промышленных предприятий, наличие социальной инфраструктуры, хорошая транспортная доступность, а кроме того высокий рекреационный потенциал района, делают его наиболее перспективным для дальнейшего жилищного строительства.

Еще одним перспективным районом также расположенном в Северном административным округе (САО) аналитики назвали Западное Дегунино. Локацию характеризует развитая инфраструктура, комфортная городская среда и хорошая транспортная доступность.

Среди застройщиков набирает популярность, расположенный в ЮВАО район Печатники. К преимуществам относят подходящую для редевелопмента большую промышленную территорию. В «Метриум» отметили, что в перспективе до 2050 года промзона в Печатниках площадью более 400 га может быть застроена 7,5 млн недвижимости, из которых 4 млн квадратных метров составят жилые объекты.

Далее идут районы Очаково-Матвеевское, здесь и далее будут преобразовывать промзоны в жилые и в современные производственно-деловые и общественные пространства. Превлекают внимание девелоперов и расположенные в Новой Москве районы Коммунарка и Николо-Хованское. Активное строительство метро привело к тому, что только в I полугодии 2021 года на территории реализовывалось 9 проектов эконом, комфорт и бизнес-класса.

Замыкает рейтинг также расположенное в Новой Москве поселение Десеневское. Его преимуществами называют зеленые зоны, занимающие до половину территории, а также активное строительство и развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв отчитался о том, что с начала 2021 года инвесторы достроили и ввели в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилой недвижимости в Москве.

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