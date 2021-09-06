Лиссабон, 6 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» может арендовать бразильского полузащитника «Бенфики» Габриэла Пиреса. Об этом 6 сентября сообщает A Bola.

Surguta.ru Футбол

По информации издания, «Ростов» заинтересован в аренде 27-летнего игрока.

При этом отмечается, что стороны ещё не завершили переговоры, а летнее трансферное окно в России закрывается 7 сентября.

Напомним, Габриэл играет за «Бенфику» с 2018 года. В сезоне 2020/21 он провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.