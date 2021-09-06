Волгоград, 6 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. На реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья на 2022 — 2023 годы Волгоградская область от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства получит порядка 700 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе администрации региона.

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Благодаря финансовой поддержке власти планируются расселить аварийный жилой фонд общей площадью 18 тысяч кв. м. В программу войдут здания, расположенные в Волгограде, Камышине и р.п. Средняя Ахтуба. Ещё свыше 245 млн рублей на расселение граждан выделены из регионального бюджета.

В 2021 году в Волгоградской области новое жильё или компенсации за аварийные помещения получили 598 человек. Ещё 872 жителя переедут в квартиры до конца года.