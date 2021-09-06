Уфа, 6 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Штаб по зимнему периоду, в котором будут решать проблемы жителей во время отопительного сезона, поручил создать в Уфе глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Images Money Отопление

Хабиров отметил, что такой штаб нужен для того, чтобы жители Уфы смогли позвонить на единый номер телефона и сообщить о проблемах с отоплением и уборкой снега.

«В этот штаб обязательно должны войти представители ресурсопоставляющих организаций», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителям Башкирии вернули свыше 34 млн рублей переплаты за отопление. На текущий момент в Башкирии средняя готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 88%.