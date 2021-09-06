Рига, 6 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Закупленные Министерством образования и науки Латвии датчики качества воздуха невозможно подключить к вентиляционным системам более чем половины местных школ. Об этом сообщило гостелевидение Латвии LTV.

Промышленные датчики

В Рижской 1-й музыкальной школе специальные панели для контроля качества воздуха в помещениях были установлены в 2020 году. В панелях есть и датчик качества воздуха.

«Панели оборудованы так, что могут измерять влажность воздуха и его качество — концентрацию углекислого газа СО2. Поэтому мы получили три в одном», — говорит директор Юлия Строде.

Однако, добавила она, попробовать на практике новую аппаратуру еще не получилось, потому что обучение весь прошлый год шло удаленно. К тому же датчики технически нельзя соединить со школьной вентиляционной системой, поэтому проветривать школьные помещения решено по старинке. «Мы сейчас готовимся к тому, что будем проветривать, открывая окна, как делали и раньше. Это у нас будет главный способ обеспечить качество воздуха», — сообщила директор.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась в более чем половине латвийских школ.

В минобразования в ответ на критику указывают, что улучшение вентиляционных систем — приоритет нескольких лет. На эти цели в учебном 2021/2022 учебном году из госбюджета выделено 7,2 млн евро. Заявки на улучшение системы вентиляции подали 23 школы