Москва, , 14:02 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил главных раввинов РФ с праздником Рош ха-Шана, еврейским Новым годом. Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В телеграмме, адресованной главным раввинам России Берлу Лазару и Адольфу Шаевичу, а также президенту Федерации еврейских общин России Александру Бороде, говорится, что этот праздник наполнен радостью и надеждами на добрый и благополучный наступающий год.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года», — говорится в послании.

Мишустин отметил просветительскую и благотворительную деятельность еврейской общины, духовно-нравственное воспитание молодёжи, укрепление мира и согласия между народами. Это заслуживает большого уважения и признания, заключил он.

В 2021 году Рош ха-Шана отмечают с 6 по 8 сентября.