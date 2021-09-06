Курск, 6 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Курской области 6 сентября зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 53 тыс. 257 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 48 тыс. 256 пациентов, в том числе 156 — за последние сутки.

Скончались 1308 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.