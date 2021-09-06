Подгорица, , 13:44 — REGNUM События в Черногории вызывают все большее беспокойство, заявила 6 сентбяря TVCG пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Ана Эрнандес Писонеро.

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Комментируя интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви в Цетине в Черногории, Писонеро сказала, что свобода собраний является фундаментальным правом в странах ЕС.

«В то же время это право должно применяться без негативного воздействия на здоровье населения и при полном уважении верховенства закона, общественного порядка и безопасности всех граждан Черногории», — подчеркивает Писонеро.

Европейская комиссия также заявляет, что любое применение силы должно быть всегда взвешенным и соразмерным.

«Мы призываем к сдержанности и ожидаем, что все власти проведут надлежащее расследование и обеспечат эффективный судебный надзор за всеми случаями насилия, как против демонстрантов, так и против сотрудников полиции», — заключила Писонеро.