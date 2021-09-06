Красногорск, 6 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 16 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 3 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 1181 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлен в общей сложности 426 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 890 человек. Выздоровели и выписались 370 994 человека.