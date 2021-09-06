Москва, 6 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о крушении в 2018 году рыболовецкого судна «Восток», в результате чего погибли 20 человек, закончили следователи. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1876

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Андрею Клочкову, на тот момент занимавшему должность заместителя директора по безопасности мореплавания в ООО «ДВ-флот», предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, отмечается, что Клочков не подготовил экипаж рыболовецкого судна «Восток» к действиям в потенциально возможных аварийных ситуациях.

«В отсутствие практических навыков и готовности экипажа к борьбе за живучесть судна Клочков допустил выход РМС «Восток» из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области», — добавляется в сообщении.

При этом уточняется, что у обвиняемого были сведения о неблагоприятных погодных условиях в акватории Японского моря в районе предполагаемого маршрута движения судна, однако он не обеспечил его экипаж полной и своевременной информацией по эксплуатации судна в таких погодных условиях.

Отметим, 25 января 2018 года рыболовецкое судно «Восток» получило обледенение, потеряло устойчивость и затонуло, в результате чего погибли 20 членов его экипажа.