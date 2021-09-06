Москва, 6 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Выступление российских параолимпийцев на Играх в Токио признано успешным. Об этом 6 сентября заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

«Конечно же, оцениваю выступление как успешное, тем более по статистическим показателям. Завоёвано 118 медалей, что является абсолютным рекордом», — сказал Матыцин.

Напомним, Параолимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. Сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Первое место заняла сборная Китая (96−60−51), второе — команда Великобритании (41−38−45), третье — сборная США (37−36−31).

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