Подгорица, 6 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Центральный банк Черногории провел анализ финансовых отчетов за прошлый год, который показал, что экономика зафиксировала крупные убытки фирм по сравнению с 2019 годом,

Падение

В том году компании были в плюсе в 321,6 миллиона евро.

В 2020 году лучшие показатели показал сектор торговли, который получил прибыль в размере 83,35 миллиона евро, в то время как самый большой убыток был зафиксирован в секторе недвижимости, дефицит которого составил 281,88 миллиона евро.

«Предварительные совокупные данные, полученные путем агрегирования данных из отчета о прибылях и убытках за 2020 год, показывают, что экономика Черногории в этом году зафиксировала отрицательный чистый совокупный результат в размере 339,36 миллиона евро, тогда как в 2019 году был достигнут положительный чистый совокупный результат (прибыль) в размере 321,60 млн евро», — сказано в сообщении.