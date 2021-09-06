Токио, 6 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Компания Toyota Motor представила обновленные версии универсала Corolla Fielder и седана Corolla Axio. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Corolla Axio

Главным новшеством моделей стал пакет систем безопасности Toyota Safety Sense. Причем данный пакет доступен уже в начальных версиях моделей.

Пакет Toyota Safety Sense включает в себя различные «помощники», в том числе систему, которая может автоматически тормозить автомобиль при обнаружении препятствия. Кроме того, данная система помогает избежать наезд на пешехода или велосипедиста. Система может распознавать людей в светлое время суток.

Рестайлинговые Corolla Fielder и Corolla Axio также получили датчик света Conlight. Цены на обновленный Corolla Fielder составляют 1 709 400 иен (1 135 000 рублей) до 2 292 400 иен (1 522 000 рублей), а Corolla Axio стоит от 1 557 600 иен (1 034 000 рублей) до 2 134 000 иен (1 418 000 рублей).

Стоит отметить, что это уже третье обновление моделей. Corolla Fielder и Corolla Axio третьего поколения выпускаются с 2012 года.

Ранее компания Toyota отложила официальную премьеру внедорожника Lexus LX нового поколения из-за дефицита электронных компонентов.

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