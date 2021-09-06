Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор двум цыганкам, которые похитили более 8,6 млн рублей у 19 человек под видом снятия порчи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Петр Кончаловский. Цыгане на станции. 1935

Гражданки признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). Одной цыганке дали девять лет лишения свободы общего режима, второй — шесть (женщина частично возместила нанесённый ущерб).

Преступницы обманывали жителей Екатеринбурга с июня 2012 по октябрь 2019 года. Одна из мошенниц прикидывалась клиенткой «знахарки» и убеждала преимущественно пожилых жертв в «тайной силе» обманщицы.

«Иски 17 потерпевших удовлетворены в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале осудили преступную группу, попавшуюся на мошенничестве с квартирами.