Нижний Новгород, 6 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде появился памятник хирургу-экспериментатору, профессору Преображенскому и псу Шарику. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского медицинского университета.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Профессор Преображенский в исполнении Евгения Евстигнеева

Монумент, изображающий персонажи кинофильма «Собачье сердце», снятого по одноимённой повести писателя Михаила Булгакова, установили на Верхневолжской набережной напротив Университетской клиники ПИМУ.

Отмечается, что это второй памятник такой в России, а первый был установлен в Санкт-Петербурге — на месте съёмок легендарного фильма «Собачье сердце».