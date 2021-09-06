Саратов, 6 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Саратове в детском саду №203 у нескольких воспитанников младшей группы обнаружили признаки пищевого отравления. Об этом 6 сентября на своей странице в Instagram сообщил замглавы администрации по социальной сфере Александр Бурмак.

(сс) Katrina_S Детский сад

«В группе, в которой, по предварительным данным, имеются признаки пищевого отправления, обучаются 13 детей. Сегодня отсутствуют семь человек: два ребенка не ходят в детский сад с 1 сентября по заявлению родителей, у пятерых имеются признаки кишечного расстройства, трое из них обратились за оказанием медицинской помощи» , — изложил он.

До сегодняшнего дня, добавил Бурмак, родители не обращались с жалобами в детский сад. О ситуации стало известно в ходе утреннего фильтра. Из-за отсутствия по болезни более 20% детей принято решение о закрытии группы для проведения необходимых мероприятий, резюмировал Бурмак.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми судебные приставы опечатали кафе, где произошло массовое отравление посетителей. У всех пострадавших обнаружили патогенную микрофлору, возбудителем которой является сальмонелла.

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