В Саратове группу детсада закрыли после пищевого отравления
Саратов, 6 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Саратове в детском саду №203 у нескольких воспитанников младшей группы обнаружили признаки пищевого отравления. Об этом 6 сентября на своей странице в Instagram сообщил замглавы администрации по социальной сфере Александр Бурмак.
До сегодняшнего дня, добавил Бурмак, родители не обращались с жалобами в детский сад. О ситуации стало известно в ходе утреннего фильтра. Из-за отсутствия по болезни более 20% детей принято решение о закрытии группы для проведения необходимых мероприятий, резюмировал Бурмак.
Прокуратура Саратовской области организовала проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми судебные приставы опечатали кафе, где произошло массовое отравление посетителей. У всех пострадавших обнаружили патогенную микрофлору, возбудителем которой является сальмонелла.
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