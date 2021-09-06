Уфа, 6 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Средняя готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Башкирии составляет 88%. Об этом 6 сентября сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Алан Марзаев.

СГК Отопительный сезон

По его словам, готовность жилищного фонда к отопительному сезону в республике составляет 93%. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в Башкирии намерены к 15 сентября.

Марзаев сообщил, что в республике проведена замена 115 км тепловых сетей, что составляет 80% от плана. Кроме этого, было заменено 194 км водопроводных сетей (84% от плана).