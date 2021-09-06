Краснодар, 6 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае прокуратура взяла под контроль ход проверки ДТП с участием в автобуса и автокрана, сообщили 6 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП

Авария произошла около 01:00 5 сентября на федеральной трассе Керчь — Новороссийск в районе Анапы. По предварительным данным, водитель автобуса Toyota Coaster, в котором находились восемь человек, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КамАЗ, после чего столкнулся с легковым автомобилем. В результате на месте аварии погиб водитель автобуса. Двое пассажиров получили травмы, но от госпитализации отказались.

Анапская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами полиции. Кроме того, органами прокуратуры будет дана оценка действиям перевозчика. Предварительно установлено, что в автобусе имелся тахограф, путёвка, водитель перед выездом прошёл предварительный медицинский осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 сентября в Воронеже маршрутное такси попало в ДТП с шестью автомобилями, пострадали две пассажирки.