Рига, 6 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Латвийский пенсионер Янис Клаушс вынужден жить в старом автомобиле или у знакомых, так как после потери частного дома и доходов не может найти подходящего социального жилья из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал портал rus.lsm.lv.

Жилье

Отмечается, что пенсионер из Мадоны не мог себе и представить, что в почтенном возрасте лишится дома и ему придется перебираться в «социальную» квартиру». Однако пожилой мужчина перенес несколько инсультов, поэтому не в состоянии подняться на второй этаж социального дома без посторонней помощи.

Сообщается, что его семья в 2000-х годах получила несколько кредитов, передав недвижимость в залог крупнейшему частному латвийскому банку Parex banka. После ликвидации банка в конце 2010-х годов обязательство перешло к ипотечной фирме Latvijas Hipoteku un zemes banka, которая, в свою очередь, тоже была объявлена банкротом. Сумма кредита составляла 15 000 евро, но в связи с ликвидациями у пенсионера не было информации о том, кому и на какой банковский счет нужно перечислить ссуду.

В итоге банкротные управляющие продали его дом, после чего пенсионер пережил несколько инсультов, поэтому не чувствует своих ног. После потери имущества социальная служба Мадонского самоуправления предоставила Янису квартиру на втором этаже социального дома.

По словам пенсионера, сначала его мебель, одежду и документы привезли, но потом все постепенно испарилось. Исчезла и социальный работник, которая привезла пенсионера к дому и оставила его в его старой машине. Мужчина самостоятельно подняться по лестнице в квартиру, предоставленную муниципалитетом, не смог.

Руководитель социальной службы Мадонского района Илзе Фарнесте признала, что с помощью подъемника мужчину можно доставить на второй этаж, но, оказавшись там, сможет ли он жить полноценной жизнью? И как он тогда спустится вниз, весь такой услуги местное самоуправление на постоянной основе оказывать не в состоянии, как и возможности установить подъемник?

Социальная служба Мадоны продолжает поиск подходящего жилья для Яниса на первом этаже, подчеркивая, что социальных квартир в самоуправлении действительно не хватает. Сам пенсионер продолжает жить и ночевать либо в своей старой машине, либо у знакомых.